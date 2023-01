Dino Baggio, afirmatii socante dupa moartea lui Vialli. A spus ca toti jucatorii din perioada sa se dopau. Dino Baggio are 60 de selectii in nationala Italiei, pentru care a marcat de 7 ori. Dino Baggio a facut afirmatii socante in contextul in care a vorbit despre moartea lui Gianluca Vialli, fostul sau coleg de […] The post Dino Baggio, afirmatii socante dupa moartea lui Vialli: „In anii mei a fost dopaj! Si mie mi-e frica!” appeared first on Antena Sport . The post Dino Baggio, afirmatii socante dupa moartea lui Vialli: „In anii mei a fost dopaj! Si mie mi-e frica!” first appeared on Money…