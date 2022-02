Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Ministerul Afacerilor Externe a actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, in urma tensiunilor tot mai ridicate din țara vecina, aflata sub amenințarea rusa. In alerta, MAE le recomanda „puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții…

- NATO crede ca Rusia vrea sa inventeze un pretext pentru a invada Ucraina, dupa bombardamentele peste linia armistitiului din regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei, potrivit secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.

- Consiliul de Securitate avea programata deja o reuniune joi pe tema crizei ucrainene si a acordurilor de la Minsk convenite in 2015, menite sa puna capat razboiului separatist. Reuniunea are loc pe fondul unor tensiuni mari, dupa ce Rusia a dislocat peste 100.000 de militari langa granitele Ucrainei,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…

- O decizie cu privire la apelul adresat presedintelui Vladimir Putin cu privire la recunoasterea independentei (asa-numitelor) "republici populare" Lugansk si Donetk (regiunea Donbas, estul Ucrainei) ar putea fi luata la reuniunea Consiliului Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- „S-au constatat diferențe majore in privința securitații in Europa”, a subliniat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o intalnire la sediul Alianței cu delegația rusa, care ar fi trebuit sa faca posibila „inițiarea negocierilor cu Moscova privind situația din Ucraina. El a spus…