- In seara zilei de 29 martie a.c., in jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați, in mod direct, de catre un barbat care efectua transport public de persoane prin intermediul unei aplicații de profil, cu privire la faptul ca ar fi fost amenințat cu un cuțit…

- S-a incheiat și runda a 10-a a concursului “Caștiga cu Intrebarea Zilei”, iar pana acum am facut sute de caștigatori fericiți. Incurajați de mesajele cititorilor, am decis sa prelungim concursul cu inca doua runde bonus. Intra, așadar, zilnic pe Libertatea, raspunde la intrebarea zilei și aduna șansele…

- Un barbat de 78 de ani din Pitești a fost gasit ucis in propria locuința, iar anchetatorii incearca sa afle exact ce s-a intamplat. Crima a fost descoperita in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3.00, cand fosta soție a victimei, mama baiatului, a cerut ajutorul Poliției pentru a intra in casa…

- Cu puțin timp in urma a avut loc un accident de circulație in localitatea Predeal, in zona caii ferate. In accident a fost implicat un autoturism care, in timp ce circula pe un pasaj rutier peste calea ferata, in condiții care urmeaza a fi cercetate și lamurite de polițiști, a pierdut controlul asupra…

- Șoferul a pierdut controlul volanului, iar masina a cazut de pe un pasaj rutier peste cale ferata, ajungand pe sine. Din primele informații, șoferul a fost ranit in urma caderii, iar traficul feroviar a fost blocat, scrie News.ro . „In accident a fost implicat un autoturism care, in timp ce circula…

- Un șofer roman in varsta de 44 de ani a ramas pieton la Viena, dupa ce un echipaj de poliție l-a oprit in trafic și a vazut in ce stare era duba lui. Pe langa multe defecțiuni și improvizații, șoferul inlocuise un scaun al mașinii cu unul de gradina.

- Daniel Onoriu e in depresie dupa ce Isabela l-a parasit in plin divorț pentru un alt barbat, cu care a fugit in Thailanda. Pilotul s-a dezlanțuit la adresa nevestei lui. Daniel Onoriu a intrat intr-o depresie crunta zilele acestea. Vestea ca soția lui Isabela, pentru care a facut 30 de zile de pușcarie,…