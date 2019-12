Stiri pe aceeasi tema

- Dupa infrangerea cu Gaz Metan Mediaș din deplasare, scor final 0-1, Cristiano Bergodi se arata din nou mulțumit de jocul echipei lui, deși Voluntari a acumulat doar 8 puncte și este lanterna roșie a Ligii 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Va fi gata pana la 15 decembrie! Asigurarile date de premierul…

- FC Farul si Rapid Bucuresti se intalnesc sambata, 30 noiembrie, de la ora 13.00, la Constanta, in etapa a 20 a a Ligii a 2 a prima din retur .Farul e pe locul zece, cu 25 de puncte, in vreme ce Rapid se afla pe pozitia a treia, cu 32 de puncte.Va fi o partida frumoasa, interesanta. Intalnim o echipa…

- FC Arges a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, sambata, pe teren propriu, cu UTA Arad, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, anunța news.ro.Citește și: Cozmin Gușa arunca bomba: Doi securiști duc o lupta acerba pentru intrarea in turul II In urma acestui rezultat, UTA (13 meciuri)…

- FC Farul sustine sambata, 2 noiembrie, de la ora 11.00, meciul din etapa a 15 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Gloria Buzau.In clasament, echipa de pe litoral ocupa locul sase, cu 22 de puncte, in vreme ce formatia din Buzau se afla pe noua, cu 20 de puncte.Mergem la victorie, dar nu vreau sa…

- Chindia Targoviste si Gaz Metan Medias au remizat, scor 1-1, in prima etapa a returului Ligii 1. Gaz Metan ocupa in acest moment locul 4 in Liga 1, cu 22 de puncte, dar poate sa cada o pozitie, in functie de rezultatul partidei dintre FC Botosani si Astra Giurgiu. Chindia ajunge la 16 puncte si este…

- La finalul acestei saptamani a fost programata etapa a 7-a a Ligii a 3-a de fotbal. Olimpic Cetate Rașnov a invins, pe propriul teren, categoric, cu 3-0, pe CS Sporting Roșiori. Golurile brașovenilor au fost marcate de Stratila, la finalul primei reprize, din penalty, in timp ce Andrei Lascu a reușit…

- Luis Nițu (18 ani) e jucatorul care a marcat primul gol pentru CS Universitatea Craiova de la venirea lui Victor Pițurca la formația alb-albastra. Atacantul oltenilor a marcat in minutul 6 al partidei cu Gaz Metan din etapa a 10-a și a devenit primul marcator din istoria Ligii 1 nascut in anul 2001. …

- Politehnica Iasi nu a reusit sa iasa din conul de umbra in care a intrat inainte de intreruperea Ligii I de fotbal, cand a remizat acasa, 2-2, cu o nou-promovata, Chindia Targoviste, si a cedat la Medias, 2-3 cu Gaz Metan, in ambele meciuri iesenii pierzand un avans de doua goluri. Duminica, la…