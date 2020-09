Stiri pe aceeasi tema

- FCSB nu a caștigat campionatul in ani in care consuma cei mai mulți bani, acum vrea sa recupereze titlul deși a fost depașita, ca buget, și de Dinamo care-și-a creat recent imaginea de zgarcita. Minune: Dinamo și-a incalcat reputația de club sarac, acum ofera salarii mai mari decat sunt la FCSB! Saptamanile…

- Astazi, la ora 15:30, Pablo Cortacero avea programata prima intalnire oficiala cu fanii din programul DDB. Ședința a fost amanata. Astazi, la ora 17:00, Pablo Cortacero va susține un eveniment la baza de la Saftica, in care Cosmin Contra, noul antrenor al lui Dinamo, va fi prezentat oficial. Cele mai…

- Phenianul reacționeaza la zvonurile cu privire la faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar afla in coma. Astfel, miercuri presa din Coreea de Nord a publicat imagini cu liderul nord-coreean, in timp ce prezidat o intalnire importanta pe tema coronavirusului, dar și pe tema amenintarii unui taifun,…

- Cristi Borcea a negat ca ar fi in spatele investitorilor care au preluat Dinamo, dar le ofera incredere totala spaniolilor care au cumparat clubul de la Ionuț Negoița. Fostul finanțator din „Ștefan cel Mare” ii indeamna pe fanii dinamoviști sa le acorde credit total ibericilor conduși de Pablo Cortacero.…

- Pablo Cortacero a devenit de ieri acționarul majoritar al clubului din Ștefan cel Mare dupa ce-a ajuns la un acord cu Ionuț Negoița. Ibericul a fost ieri la LPF, unde a fost introdus președintelui Gino Iorgulescu, iar astazi ar fi trebuit sa mearga in audiența la FRF, pentru o intrevedere cu Razvan…

- Mijlocașul Universitații Craiova, Dan Nistor, a sarbatorit cu un gol in poarta FCSB-ului cel de-al 300-lea meci din Liga 1. „Ceapa“ a admis ca Știința nu a jucat extraodinar, dar se bucura pentru rezultatul inregistrat ce o apropie și mai mult de titlul de campioana. „Important pentru mine era sa caștigam…

- Strategul Universitații Craiova , Cristiano Bergodi, a fost incantat de victoria inregistrata in fața FCSB-ului, o echipa pe care o respecta foarte mult. Tehnicianul italian considera ca diferența a facut-o unitatea grupului pe care-l are in Banie. „A fost un meci reușit. Am caștigat și asta era cel…