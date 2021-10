Dinamo – Veszprem 31-29, la handbal masculin. Victorie senzațională a alb-roșilor, în Liga Campionilor CS Dinamo a obtinut o victorie senzationala, 31-29 (14-13) cu formația maghiara Telekom Veszprem, joi seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo a reusit a doua sa victorie in grupa. Veszprem a jucat de patru ori finala Ligii Campionilor (2002, 2015, 2016, 2019).Debutul meciului a fost echilibrat, oaspetii au avut avantaj de doua goluri, 6-4, dar alb-roșii au intors scorul si s-au desprins la 13-9 (min. 28), intrand la pauza cu un avans minim, 14-13. In repriza secunda, Dinamo a reusit din nou sa se duca la un ecart de patru goluri, 23-19, 24-20,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

