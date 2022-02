Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Gradinaru (26 de ani) e la un pas de Dinamo. Mijlocașul ofensiv a renunțat la 30.000 de euro pentru a scapa de Gaz Metan! „Sunt pe drum spre București, spre casa. Am renunțat la toți banii pe care ii aveam de primit de la Gaz Metan, am reziliat aseara, la 22:00-23:00, am o clauza care-mi permite…

- Dinamo a profitat de problemele financiare de la Gaz Metan și l-a transferat pe Gabriel Morua. „Cainii” mai cauta atacanți și ii au pe lista pe Irobiso și Vlad Morar. Dupa accidentarea lui Tomozei, care va ratat intreg sezonul, Dinamo s-a orientat catre fundașul dreapta brazilian. Din informațiile Gazetei…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea cu Gaz Metan, scor 2-1, printr-un gol marcat la ultima acțiune de Cristian Neguț (26 de ani). Razvan Gradinaru (26) a intrat in direct dupa partida și a avut un discurs dur despre criza prin care trece echipa. Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis sa o depuncteze…

- Gaz Metan a fost penalizata cu doua puncte, din cauza datoriilor, dupa cum anunța GSP.ro inca de miercuri. Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis sa o depuncteze pe formația antrenata de Ilie Poenaru, din cauza datoriilor pe care le are catre Ronaldo Deaconu, jucator care a plecat de la Gaz Metan…

- Fostul atacant Viorel Moldovan (49 de ani) pune sub semnul intrebarii calitatea jucatorilor transferați de Dinamo in aceasta iarna. In incercarea de a intari lotul pentru salvarea de la retrogradare, Dinamo a efectuat mai multe transferuri in aceasta iarna. Acestea nu l-au impresionat, insa, pe Viorel…

- Tehnicianul de 45 de ani spera sa nu preia porecla lui Gigi Mulțescu dupa ce a parasit-o pe Clinceni, formație cu grave probleme financiare, a preluat Gaz Metan, unde nu-i situația roz, și a fost foarte aproape de Dinamo, dorit de Iuliu Mureșan

- Formatia din „Stefan cel Mare“ a incheiat anul pe penultimul loc in Liga I si, dupa ultima decizie luata de conducere, probabil, tot in zona retrogradarii se va afla, cand se va trage linie, la finalul sezonului.

- Dinamo cauta sa se intareasca in aceasta pauza competiționala, iar tot mai mulți jucatori sunt propuși „cainilor”. Cel mai nou nume: Ioan Hora (33 de ani). Formația lui Flavius Stoican este in cautarea unui atacant, iar acesta ar putea fi Ioan Hora, potrivit informațiilor obținute de Gazeta Sporturilor.…