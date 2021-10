Stiri pe aceeasi tema

- Cartoon Forum 2021, forumul european de seriale de animatie a dat luni startul la Toulouse (sudul Frantei) celei de-a 32-a editii in format fizic, cu 84 noi proiecte si obiectivul de a impulsiona productia si distributia pentru televiziune si alte platforme, relateaza EFE. "Suntem foarte bucurosi…

- Mai multe evenimente culturale vor avea loc marti la Chisinau si in alte localitati ale Republicii Moldova in cadrul celei de-a 32-a editii a Sarbatorii Nationale „Limba noastra cea romana”, informeaza MOLDPRES. Potrivit Directiei Cultura a Primariei municipiului Chisinau, sirul de evenimente festive…

- In toamna, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va relua activitațile didactice fața in fața, cu purtarea maștii de protecție. Prorectorul Mihai Dimian a afirmat, la Radio Top: „Noi vom incepe in format fizic și speram sa ne pastram in format fizic. Sigur ca, pe parcursul lunii septembrie, vom…

- Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2000 de lei pentru noul nascut. Ajutorul ar urma sa se acorde in primele trei luni de la nastere. Proiectul se afla in dezbatere publica, iar autoritațile mizeaza pentru finanțarea acestui program pe bani europeni. Ar…

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Echipajul de patru rame masculin, format din Mihaita…

- La Paris si in alte orase din Franta au avut loc sambata proteste, oamenii contestand noile reglementari introduse pentru a limita pandemia de coronavirus, chiar daca numarul cazurilor este in crestere, relateaza DPA. Imaginile transmise de televiziuni au aratat o prezenta intensa a politiei pe strazile…