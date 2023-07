Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București - Dinamo Kiev. La amical au fost prezenți și aproximativ o suta de spectatori, majoritatea romani care muncesc in Austria, echipați in tricouri și insemne dinamoviste, care au ajuns dupa Mircea Lucescu și in vestiar, pentru a obține fotografii-suvenir. Echipa Gazetei este prezenta la…

- Antrenorul echipei ucrainene Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a afirmat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, ca stadionul Giulesti reprezinta cea mai buna solutie pentru meciurile pe care formatia sa le va disputa in Europa Conference League."Deja suntem in contact cu Ministerul Transporturilor, cu clubul…

- Dinamo Kiev a analizat mai multe opțiuni pentru meciurile din noul sezon de Conference League. „București este unul dintre orașele pe care le luam in considerare”, a declarat ofițerul de presa al clubului ucrainean. Alb-albaștrii ar putea juca pe „stadionul Rapid” in turul 3 preliminar. ...

- Dinamo Bucuresti va disputa, pe 5 iulie, un meci amical impotriva echipei Dinamo Kiev, pe Arena Jacques Lemans din Sankt Veit an der Glan, Austria. CITESTE SI BREAKING NEWS Elveția- Romania | S-au stabilit echipamentele de joc / Echipele probabile 11:42 324 Irina Begu se menține pe locul 29 in…

- Lionel Messi (35 de ani) a marcat astazi cel mai rapid gol din cariera, in meciul amical caștigat de Argentina in fața Australiei, scor 2-0. Campioana mondiala Argentina s-a mutat pentru cateva zile in China, la Beijing. Aici s-a disputat meciul amical impotriva Australiei. Lionel Messi, cel mai rapid…

- La 78 de ani, Mircea Lucescu intenționeaza sa continue la Dinamo Kiev pana la sfarșitul contractului, in 2024, și dorește sa joace cu alb-albaștrii pe stadionul Rapid in Conference League. In vara trecuta, cand trecusera deja șase luni de razboi, Mircea Lucescu a vrut inițial sa joace la București meciurile…

- Dupa Farul - Rapid 7-2, duel contand pentru runda #7 din play-off, Florin Raducioiu, 53 de ani, e de parere ca doar un dezastru ar mai putea-o impiedica pe echipa lui Gheorghe Hagi (58) sa caștige titlul. „Nu cred ca Farul mai poate pierde titlul, echipa e in mare forma! Eu cred ca Farul merita titlul,…

- Tehnicianul formatiei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a anuntat, sambata, ca va fi supus unei interventii chirugicale la picior. El va fi operat in Ucraina. „De acum inainte merg la spital, dupa cum stiti am nevoie de operatie la picior pentru coxartroza. Am incredere in doctorul meu, asa ca o voi face…