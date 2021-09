Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti, campioana României la handbal masculin, a debutat cu o victorie, joi, pe teren propriu, în grupa B a Ligii Campionilor, scor 32-29, în fața formatiei poloneze Lomza Vive Kielce.Pentru Dinamo au marcat Nantes Campos 11 goluri, Bizau 7, iar de la oaspeti s-a remarcat…

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul formatiei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat ca s-a scris o pagina frumoasa a derby-ului, inregistrandu-se cea mai mare diferenta de scor.“Victoria este a baietilor,…

- Xavi Pascual, multiplu campion în Champions League cu Barcelona, susține ca a venit la Dinamo București pentru a construi mai mult decât o echipa, simțind ca în capitala României este apreciat și dorit. Tehnicianul a declarat ca stie foarte bine ce decizie a luat (prin…

- Argentinianul Lionel Messi (34 de ani) ar putea debuta la Paris Saint-Germain, la 29 august, la meciul cu Reims, din etapa a patra a campionatului Frantei, potrivit news.ro. “Messi s-a antrenat foarte bine in aceasta saptamana. Daca totul decurge bine, el ar putea fi in lotul pentru meciul cu Reims“,…

- CS Dinamo Bucuresti va juca in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin, alaturi de detinatoarea trofeului, Barca, dar si de alte echipe foarte puternice, precum Paris Saint-Germain Handball, SG Flensburg-Handewitt, Telekom Veszprem HC sau Lomza Vive Kielce. Celelalte componente sunt FC Porto…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a fost repartizata in Grupa B a Ligii Campionilor, alaturi de detinatoarea trofeului, Barcelona, dar si de alti „giganti”, precum Paris Saint-Germain Handball, SG Flensburg-Handewitt, Telekom Veszprem HC sau Lomza Vive Kielce. Celelalte componente ale…

- Dinamo se intoarce in grupele Ligii Campionilor, dar nu a avut deloc noroc la tragerea la sorți. A nimerit in ”groapa cu lei” Dinamo București are parte de o grupa infernala in Liga Campionilor. "Alb-roșiii" au nimerit in "grupa morții" și au șanse foarte mici de a ocupa unul dintre primele șase locuri…

- Antonio Carlos Ortega este noul antrenor al echipei de handbal masculin FC Barcelona, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor, in locul lui Xavi Pasqual, care a revenit in Romania si a preluat formatia Dinamo, informeaza mundodeportivo.es Ortega a semnat un contract pe trei sezoane.…