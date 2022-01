Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a ajuns la un acord cu „inchizatorul” Jonathan Rodriguez (31 de ani), care vine sub forma de imprumut de la CFR Cluj. El va ajunge in Ștefan cel Mare „la pachet” cu atacantul Dusan Celar (25). In a doua parte a sezonului, Jonathan Rodriguez și Dusan Celar vor evolua in tricoul alb-roșu. Dinamo…

- Etapa a 19-a a Ligii 1 se disputa de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni 1-2 ora 20:30 Rapid – FC Arges Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova…

- Fostul rugbist Petre Florescu a murit, la varsta de 76 de ani, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Petre Florescu s-a nascut pe 22 iunie 1945, in comuna Valea Ciorii din județul Ialomița. A debutat in rugby in 1960,la echipa Vulcan București, pe postul de mijlocaș la gramada…

- Trei brigazi romanești vor conduce joi meciuri din competițiile europene, Europa League, Conference League și Women’s Champions League. Radu Petrescu va fi la centru in meciul pe care echipa lui Ianis Hagi, Rangers FC, o va juca in deplasare contra lui Olympique Lyon, in grupa A din Europa League,…

- In decembrie aflam toate calificatele in primavara europeana din Champions League, Europa League și noua competiție UEFA Conference League, traim legendara luna in campionatul bogaților, Premier League, unde e important sa vedem cine va fi lider de Boxing Day, suntem alaturi de fetele noastre la Mondialul…

- Fostul arbitru international Cristian Balaj a fost numit, miercuri, in functia de presedinte al clubului de fotbal CFR Cluj, a anuntat clubul ardelean pe site-ul sau oficial.”Suntem bucurosi sa va anuntam ca incepand de astazi, Cristi Balaj, fostul mare arbitru al Romaniei si fost presedinte al Agentiei…