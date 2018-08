Stiri pe aceeasi tema

- ”Eroul de la Liberec” e antrenor-jucator la Flacara Horezu, in Liga 3. Florin Matache, portarul care a calificat-o pe Dinamo in grupele Ligii Europa acum noua ani, aparand penalty-ul decisiv cu Slovan Liberec, este antrenor-jucator la divizionara a treia valceana. A ajuns la 36 de ani și nu s-a ferit…

- Florin Matache, portarul care a calificat-o pe Dinamo in grupele Ligii Europa acum noua ani, aparand penalty-ul decisiv cu Slovan, este antrenor-jucator la divizionara a treia valceana A ajuns la 36 de ani și nu s-a ferit sa o ia de la capat. Adica din liga a patra! Florin Matache, portarul care a facut…

- Ivan Pesic este modelul croat de fotbalist disciplinat, omul potrivit la locul potrivit, așa cum s-a intamplat sambata seara, cand a intrat in ultimul sfert de ora și-a dat golul decisiv la ultima faza. Fotbalistul de 26 de ani a jucat un singur meci ca titular in acest sezon, in rest a prins doar finaluri…

- Fundașul Mihai Popescu, 25 de ani, a povestit cum s-a simțit dupa ce a fost eroul finalului derby-ului FCSB - Dinamo 3-3, dupa golul egalizator din minutul 89. Mihai Popescu a fost omul providențial pentru Dinamo in ultimul derby cu FCSB, 3-3. A inscris golul egalarii in minutul 89, o reluare imparabila…

- Florinel Coman, marele pariu al lui Gigi Becali, a intrat la pauza in derby-ul cu Dinamo și a reușit sa marcheze doua goluri, fiind desemnat omul meciului. In ciuda evoluției consistente, atacantul venit de la Viitorul nu l-a convins pe Basarab Panduru, cel care face o paralela intre acesta și Felipe…

- Cum a tratat Nicolae Dica meciul tur cu Rudar. Antrenorul FCSB a recunoscut ca meciul din Slovenia a fost ca unul pregatitor pentru derby-ul cu Dinamo, programat duminica, de la ora 21:00, in cadrul etapei a II-a din Liga 1. ”Am gandit echipa și in perspectiva meciului urmator cu Dinamo. Nu e liniște…

- Soarta lui Nicolae Dica ar putea depinde in mare masura de rezultatele urmatoarelor doua partide, cu Rudar in preliminariile Ligii Europa si cu rivala Dinamo, in Liga 1. Daca nu va obtine maximum de puncte, tehnicianul ar putea fi demis. "Cum poti sa dai un om afara dupa o etapa? Dica nu pleaca…

- Dejan Sorescu a intrat in minutul 60 al meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, scor 2-1, și a reușit sa marcheze golul decisiv. "Pe aceasta cale țin sa mulțumesc familiei ca este alaturi de mine. Nu m-am gandit ca o sa marchez. I-am spus lui Dan Nistor ca daca voi marca, voi dedica golul fiului sau.…