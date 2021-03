Finalizarea primei fabrici de preparare și uscare a legumelor din comuna Radești a intrat in linie dreapta. La aceasta ora administratia locala lucreaza la lansarea achiziției publice a utilajelor necesare pornirii fluxului tehnologic. Potrivit declarațiilor lui Alin Nicula, primarul comunei Radesti, amenajarea spatiului in care iși vor desfașura activitatea viitorii angajați este finalizat urmand ca in aceste zile sa inceapa procedura de achiziție a utilajelor. „In urma cu mai bine de un an am pornit acest proiect inovator pentru a veni in ajutorul legumicultorilor din județ, cat și pentru cei…