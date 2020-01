Din pasiune pentru bucate alese: cati bucatari si cofetari mai pregateste scoala romaneasca

Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 20 decembrie 1989 sediul Primariei si al Comitetului Municipal PCR din Lugoj era in flacari, iar reprezentantii puterii au fugit la adapostul intunericului pentru a scapa de furia localnicilor.

- Romania resimte acut, in ultimii ani, lipsa de personal calificat in meserii care erau cu traditie in urma cu 30 de ani, cum ar fi cizmar sau metalurgist. Iar acest lucru se intampla din mai multe motive, de la inchiderea fabricilor si scaderea...

- Presiunea prin care se cere eliminarea sau reducerea drastica a teoriei in favoarea sustinerii deprinderilor practice in invatamantul preuniversitar are un grad mare de periculozitate, presiunea prin care se cere reducerea numarului de ore de la disciplinele umaniste si de stiinte sociale este, de…

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si Turism, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei. Studiul "Topul statiunilor montane din Romania" arata…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a declarat, la iesirea de la o conferinta privind risipa alimentara, ca Romania ar putea ajunge la un deficit de 2 miliarde de euro in comerțul cu produse agricole. "In traducere libera exportam subventii", a spus ministrul, conform Mediafax.Citește și:…

- De ani buni, in Romania este in desfașurare un fenomen amplu și grav, tocmai din cauza anvergurii sale. Știți care este cea mai mare fabrica de tonomate din țara? Este SCOALA. Asa cum funcționeaza ea astazi, scoala romaneasca sufoca cu metoda in tineri, creativitatea, spiritul critic, curiozitatea…

- Dr. Wargha Enayati, fondatorul retelei de sanatate Regina Maria si unul dintre pionierii industriei medicale private din Romania, declara, intr-un interviu pentru wall-street.ro, ca aici se copiaza prea mult din Vest si se foloseste prea putin...

- Esti abonat RCS&RDS ? Iata ce ti se pregateste Operatorul RCS&RDS face inca un pas spre consolidarea serviciilor sale 5G in Romania si a depus la Oficiul Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) o cerere pentru inregistrarea marcii „Digi mobil 5G”. Din iunie 2019, grupul a pus in funcțiune primele stații…