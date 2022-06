Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Rusiei a adaugat 551,4 miliarde de ruble (9,5 miliarde de dolari) in Fondul sau de rezerva de urgenta, in conditiile in care Kremlinul extinde masurile de protectie, in incercarea de a-si proteja economia de impactul sanctiunilor occidentale si al actiunilor sale in Ucraina, transmite Reuters,…

- Rusia ar putea obtine acum venituri mai mari din combustibilii fosili decat cu putin timp inainte de invazia sa in Ucraina, deoarece cresterile globale ale preturilor au compensat impactul eforturilor occidentale de a-i restrictiona vanzarile, a declarat reprezentantul SUA pentru securitatea energetica,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters.

- Situatia de pe piata uleiului de floarea soarelui s-a imbunatatit in Uniunea Europeana in ultimele saptamani, pe masura ce producatorii s-au adaptat la deficitul creat de razboiul din Ucraina, iar unele livrari din aceasta tara au ajuns pe calea ferata sau cu camionul, a apreciat marti FEDIOL, Asociatia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei este parte a negocierilor de pace cu Ucraina, insa negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak neaga acest lucru, relateaza Reuters. „In prezent, delegatiile rusa si ucraineana discuta de fapt zilnic prin videoconferinta…

- Autoritatatea rusa de reglementare a comunicatiilor, Roskomnadzor, a blocat accesul site-ului The Moscow Times, varianta de limba rusa, relateaza Reuters. Cotidianul independent The Moscow Times a relatat pe larg actualitatea rusa vreme de trei decenii, dupa prabusirea Uniunii Sovietice. Redactia "The…

- Uzbekistanul, republica din Asia Centrala avand legaturi stranse cu Moscova, a anunțat joi ca nu va recunoaște statele separatiste susținute de Moscova in Ucraina și a indemnat la o rezolvare pe cale diplomatica a conflictului dintre Rusia și Ucraina. Reuters scrie ca aceasta este cea mai puternica…

- Site-urile oficiale ale guvernului rus se confrunta cu atacuri cibernetice fara precedent si fac eforturi tehnice pentru a filtra traficul strain, a comunicat, joi, Ministerul rus al Digitalizarii, citat de agentia de stiri de stat TASS, transmite Reuters. Entitatile guvernamentale ruse si companiile…