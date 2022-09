DIN NOAPTEA ACEASTA – Ploile vor face legea în Maramureș pană sambătă dimineața Instabilitate atmosferica temporar accentuata, respectiv cantitați de apa insemnate. Asta ne așteapta din aceasta seara pana in dimineața zilei de 10 septembrie, ora 10, potrivit informarii meteorologice transmise de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Codul galben va intra in vigoare la ora 22.00 in aceasta seara. Potrivit ANM, in intervalul menționat, in Crișana, Maramureș și in nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu averse torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și izolat grindina, iar cantitațile de apa vor depași, in intervale scurte… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

