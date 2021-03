Din motive de securitate, armata chineza a interzis accesul automobilelor Tesla in complexele sale Armata chineza a decis sa interzica accesul automobilelor Tesla in complexele sale. Invocate sunt motivele de Securitate, provocate de camerele video instalate pe vehicule.



Directorul general al Tesla, Elon Musk, a afirmat, in prima sa reactie publica fata de aceasta masura, ca Tesla ar fi inchisa daca automobilele sale ar fi folosite la spionaj, transmite Reuters, citat de news.ro.



Masura luata de China este cel mai recent semn al atentiei in crestere acordata producatorului american de automobile electrice, pe fondul tensiunilor dintre Beijing si Washington.



