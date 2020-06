Incurcate sunt caile vietii! Desi nici nu visa vreodata sa ajunga in sanul familiei regale, Kate a primit, in copilarie si adolescenta, mai multe semne referitoare la viata care o asteapta! Putini stiu ca cea care este acum Ducesa de Cambridge a jucat, in copilarie, intr-o piesa de teatru, la serbarea scolii, rolul unei fete de rand, care urma sa se casatoreasca cu un print.