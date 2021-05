„Din lada cu zestre”, expoziție inedită la Muzeul Satului Bănățean Expoziția „Din lada cu zestre” – a șaptea din cadrul proiectului Colecții și colecționari din Romania, va fi deschisa luni, 10 mai, ora 12,00, la Muzeul Satului Banațean. Vernisajul expoziției, care prezinta ansambluri vestimentare tradiționale din diferite zone etnografice ale Banatului de campie și camași deosebite din mai multe regiuni ale țarii, din colecția Soniei […] Articolul „Din lada cu zestre”, expoziție inedita la Muzeul Satului Banațean a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

