Stiri pe aceeasi tema

- Un lot comercial de incalțaminte a fost depistat intr-un microbuz ce transporta bagaje neinsoțite. Autovehiculul de model „Mercedes-Benz Sprinter”, se deplasa din Irlanda spre Republica Moldova, potrivit TV8. Șoferul, un conațional in varsta de 38 de ani, a comunicat ca nu transporta bunuri nedeclarate.…

- Un lot de medicamente, disimulate printre colete, a fost depistat și confiscat astazi la postul vamal Lipcani. Vameșii au supus verificarilor un autocar cu ruta neregulata Republica Moldova – Italia, condus de un barbat in varsta de 53 de ani. Șoferul a declarat ca transporta doar produse alimentare…

- Un lot de medicamente, disimulate printre colete, a fost depistat și confiscat joi, 11 mai, la postul vamal Lipcani. Vameșii au supus verificarilor un autocar cu ruta neregulata Republica Moldova – Italia, condus de un barbat in varsta de 53 de ani. Șoferul a declarat ca transporta doar produse alimentare…

- Vameșii au depistat intr-un bagaj neinsoțit circa 120 de grame de substanțe interzise. Descoperirea a fost facuta in timpul controlului unui microbuz ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova. Incidentul a fost consemnat astazi la postul vamal Costești. Șoferul, un conațional de 32 de ani, a…

- Un american in varsta de 35 de ani a ramas fara 177 monede și 9 lingouri din argint chiar in momentul in care incerca sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova. Cazul a fost inregistrat pe Aeroportul Internațional Chișinau. Strainul, fiind pasager al cursei „Chisinau – Viena – Roma”, a selectat coridorul…

- Soferul unui microbuz scolar care transporta mai multi copii a fost depistat baut la volan, marti dimineata, in urma unui control efectuat de politistii galateni pe DJ 255, in interiorul localitatii Slobozia Conachi. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, politistii…

- La data de 14 martie 2023, in jurul orei 07:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Galati au oprit in trafic pentru control pe DJ 255, in interiorul localitatii Slobozia Conachi, un microbuz scolar in care se aflau mai multi copii, care era condus de un barbat, cu varsta de 51 de ani, din comuna…

- Republica Moldova și Polonia vor intensifica cooperarea pe domeniul comercial-economic. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul intrevederii intre prim-ministrul Dorin Recean și ambasadorul Poloniei la Chișinau, Tomasz Michal Kobzdej. Principalele teme de discuție au fost intensificarea cooperarii…