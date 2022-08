Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, acum aproximativ trei saptamani, fostul ministru al Turismului a reușit sa petreaca timp cu fetița ei, la finalul unei așteptari de trei luni și jumatate, Elena Udrea a publicat, sambata, pe Facebook, un mesaj in care critica modul in care cei mici pot sa iși vada mamele incarcerate, dar și…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a transmis pe Facebook luni, 11 iulie, ca „unii sunt eliberați legal” respectandu-se o decizie CCR, iar ea este „arestata ilegal deja de 300 de zile” ca urmare a „incalcarii de catre anumiți judecatori” a altei decizii CCR. Fostul președinte al Camerei Deputaților…

- Cu o zi inainte ca magistrații de la Curtea Suprema sa judece recursul in casatie impotriva deciziei prin care a primit 6 ani de inchisoare, Elena Udrea, aflata la Penitenciarul Targșor, a scris pe Facebook ca „daca dosarul Gala Bute este rejudecat de catre judecatori independenți, singura soluție posibila…

- Adrian Alexandrov, iubitul fostului ministru al Turismului, a declarat sambata, 18 iunie, la Antena 3 , ca Elena Udrea are incredere ca judecatorii Inaltei Curți de Casație vor schimba luni, 20 iunie, decizia de condamnare la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. „Foarte multi oameni au spus ca…

- Elena Udrea a ajuns ieri Romania, dupa ce a fost extradata din Bulgaria. Fostul ministru a intrat in țara pe la Vama Giurgiu, iar apoi a fost predata autoritaților de la Pentienciarul Giurgiu, iar mai apoi a fost dusa la Penitenciarul Targșor, acolo unde iși va ispași pedeapsa primita in dosarul Gala…

- Elena Udrea a petrecut doua luni in arestul poliției bulgare, dupa ce a fost prinsa la granița dintre Bulgaria și Grecia, incercand sa treaca frontiera. Udrea a fost adusa astazi in Romania, dupa ce a fost preluata din Bulgaria. Fostul ministru al Turismului iși va ispasi pedeapsa, 6 ani de inchisoare…

- Elena Udrea a ajuns in Romania, dupa ce a fost extradata din Bulgaria. Fostul ministru al Turismului a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Iubita lui Adrian Alexandrov va fi incarcerata la Penitenciarul de Femei Targsor din Prahova. Ce obiecte iși poate lua in bagaj.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. In urma cu cateva ore am primit o solicitare din Bulgaria pentru a realiza procedurile de extradare pana pe 20 iunie, acum se analizeaza un plan de extradare, pana pe 20 iunie statul…