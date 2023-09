Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși incepe, sambata, parcursul la Cupa Mondiala din Franța cu un meci impotriva Irlandei, echipa aflata pe prima poziție in ierarhia planetara și pe care nu a invins-o niciodata in cele noua intalniri de pana acum. Naționala Romaniei iși va masura forțele, in primul meci de la aceasta ediție…

- Romania va fi capabila sa rivalizeze din nou cu echipele de prim-plan ale rugby-ului in cazul in care guvernul sau va investi in acest sport, a declarat pentru AFP neozelandezul Vern Cotter, membru al staffului "Stejarilor", care vor debuta sambata la Cupa Mondiala 2023 impotriva Irlandei, potrivit…

- Fundasul sau extrema italiana Ange Capuozzo isi va face revenirea in competitie in meciul de pregatire pentru Cupa Mondiala 2023 de sambata, impotriva Romaniei, la aproape sase luni dupa ce s-a accidentat la umarul stang, a anuntat joi Federatia italiana de rugby, poitrivit news.ro.Italia, viitoarea…

- Stafful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de jucatori care va evolua la Cupa Mondiala din Franta, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Rugby pe site-ul oficial. Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Mihai Macovei, a afirmat, marti, odata cu inceperea pregatirii pentru Cupa Mondiala, ca niciunul dintre cei 50 de jucatori convocati in prima faza nu are locul asigurat pentru a participa la competitia din Franta."Nimeni nu are locul asigurat, chiar…

- Cel mai mare cotidian al elvețienilor, Blick, face radiografia fotbalului romanesc impreuna cu reporterul Gazetei, Costin Ștucan: „Așa slabi n-am mai fost de 50 de ani”. Și-l citeaza pe fostul internațional Viorel Moldovan: „Fara mercenari in ligile de top, n-ai șanse sa pui pe picioare o echipa competitiva.…

- Deja fostul ministru Eduard Novak, mare sportiv de altfel, a postat o ciudațenie la plecarea sa din funcție ”RIP sportul romanesc”. O prostie cat blocul… Sportul nu incepe și nu se incheie cu domnia sa in funcție. E un mod trist de a parasi guvernarea, un ego lovit din toate parțile… Dar exista ignoranța…