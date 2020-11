Din ce materiale poate fi realizată o verighetă? Inca din cele mai vechi timpuri, inelul reprezinta o forma de legamant intre doua persoane. Este adevarat ca de-a lungul timpului a semnificat și statutul social, autoritatea sau puterea și ca in perioade precum Roma Antica sau Egiptul Antic, inelele erau folosite doar de catre cei din inalta societate. Astazi insa, oricarei persoane ii este permis sa poarte inele și chiar este recomandata purtarea unui inel dupa casatorie. Purtarea unui inel dupa casatorie semnifica unitatea dintre soț și soție și promisiunea facuta unul altuia. Inelele de pe degetele oamenilor casatoriți poarta numele de verighete… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 noiembrie 2020, in Cugir a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii corona-virusului. Au fost legitimate 47 de persoane și au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020. Reamintim…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a intrunit din nou, joi seara, fiind luate noi restricții, in condițiile in care Romania se apropie de 10.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. De la ora 19:00, Președintele Klaus Iohannis va prezida ședința de Guvern. Material in curs de actualizare. Klaus…

- Skoda a depus recent un patent pentru introducerea unui sistem de LED-uri pentru centura de siguranța, cu scopul de a aminti șoferului și pasagerilor sa-și puna centura de siguranța inainte de a pleca la drum. In momentele in care nimeni nu este așezat pe scaun, LED-urile integrate in sistemul de prindere…

- Medicul Valeriu Gheorghita, de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ”Carol Davila”, a declarat pentru AGERPRES ca probabil in perioada imediat urmatoare vom asista „cel putin” la o stagnare a numarului de cazuri de infectii cu noul coronavirus sau chiar la o crestere, el atragand atentia…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența intrunit astazi, 05.10.2020, a dispus urmatoarele masuri pe o perioada de doua saptamani, masuri care se vor aplica pe teritoriul municipiului Aiud pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2: 1. Purtarea maștii in spații…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| In 27 septembrie, oamenii de stanga din județul Alba au o singura opțiune realista: PRO Romania! Apel din partea mai multor lideri ai partidului! Aceste randuri le sunt adresate tuturor celor care cred, cu adevarat, in valorile și principiile unei stangi politice…

- Așa arata trecerile de pietoni PROASPAT realizate, dupa o aversa de ploaie. Au uitat de canalizarile pentru apa pluviala la toate trecerile de pietoni realizate. Dupa semnalarile Buletin de Carei a fost remediata fiecare deficiența. Poate primim și noi o felicitare pentru colaborare de la diriginetele…

- “Purtarea maștii in recreație, dar nu și in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul Național de Sanatate Publica – INSP a transmis-o Ministerului Sanatații pentru ghidul sanitar ce va fi transmis școlilor, a declarat pentru Edupedu.ro directorul general…