Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Neymar, care caștiga momentan 52 de milioane de euro anual din salariu și bonusuri la PSG, ar primi doar puțin peste 20 de milioane la Barcelona. La 28 de ani, Neymar trebuie sa aleaga. Banii lui PSG sau intoarcerea la Barcelona. Daca decide sa semneze un nou contract la Paris (actualul…

- Un roman care a lucrat si anul trecut in Germania, si s-a intors de acolo nemultumit de banii primiti, a plecat acum din nou acolo, pentru ca la noi a ramas fara serviciu, din cauza coronavirusului. Desi data trecuta nu a fost multumit de banii...

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 11 – 17 aprilie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 4 – 10 aprilie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Platforma online de rezervari de cazare la gazde individuale — Airbnb — extinde perioada în care utilizatorii pot anula rezervarile fara nicio plata, în conextul situației actuale legate de pandemia COVID-19 și anunța lansarea unui fond de 250 de milioane de dolari pentru plata…

- Consultantul in marketing turistic, Razvan Pascu, a explicat in emisiunea Ca`n viața ca persoanele care au facut rezervari de bilete de avion pentru aceasta perioada și decid sa anuleze calatoria dar compania nu anuleaza zborul și nici nu decide alte masuri de compensare, nu

- Potrivit unei informari a DRDP Timisoara, in perioada 9 - 13.03.2020, la sediul Primariei Comunei Giarmata, și in perioada 16 - 20.03.2020... The post Vin banii pentru exproprieri, in cazul Autostrazii Timisoara – Lugoj. Lista imobilelor poate fi consultata aici appeared first on Renasterea banateana…