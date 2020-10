Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul spitalicesc olandez este supus unei presiuni tot mai mari din cauza internarilor in contextul in care numarul zilnic de cazuri de noul coronavirus a ajuns la un nou record si ar urma sa inceapa sa transfere unii pacienti in Germania in doua zile, a anuntat asociatia spitalelor joi, potrivit…

- Numarul de noi contagieri cu COVID-19 a crescut vertiginos in Olanda, in ultima saptamana. Sistemul spitalicesc se afla sub o presiune tot mai mare din cauza internarilor. Asociația spitalelor din Olanda anunța ca se așteapta sa transfere o parte a pacienților in Germania in urmatoarele doua zile, potrivit…

- Sistemul medical din Olanda se confrunta cu dificultati severe din cauza numarului in crestere al pacientilor cu COVID-19, o situatie care a dus la inchiderea temporara a unitatilor de primiri urgente, inclusiv pentru traumatisme, in spitale din mai multe orase, potrivit forbesadvocate.. Unitati de…

- Unitati spitalicesti de primiri urgente din Amsterdam, Rotterdam si Haga au trebuit sa fie inchise timp de cateva ore din cauza personalului si a paturilor insuficiente, a declarat miercuri in parlament Ernst Kuipers, seful retelei olandeze de medicina de urgenta. A fost nevoie ca pacienti cu urgente…

- Ultimele doua saptamani au reprezentat pentru Romania cea mai mare explozie de cazuri de coronavirus de la inceputul pandemiei și pana acum. Daca luni (saptamana trecuta) inregistram 1.591 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, numarul infectarilor a urcat rapid și a depașit joi pragul de…

- In Regatul Unit si Uniunea Europeana au fost inregistrate aproape 3,9 milioane de cazuri de Covid, iar Romania se afla pe locul 7, din acest punct de vedere, dupa Spania, Franta, Regatul Unit, Italia, Germania si Olanda, anunța MEDIAFAX.Cu exceptia Olandei, Romania are mai puțini locuitori…

- Moldova a inregistrat miercuri un nou record sumbru, dupa ce numarul de cazuri zilnice de COVID-19 a sarit din nou de o mie. Sistemul medical e pus la grea incercare. Pacienti sunt tot mai multi, iar doctori, tot mai putini.

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.271 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pâna…