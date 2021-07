Din cauza caniculei, CFR SA reduce viteza trenurilor pe intervalele de staţii unde e necesar CFR SA va reduce viteza de circulatie a trenurilor, cu 20-30 kilometri pe ora fata de viteza normala, in intervalele de statii unde situatia o impune, atunci cand temperatura in sina va depasi 50 de grade, informeaza marti compania. Potrivit unui comunicat, CFR SA a anuntat o serie de masuri speciale pentru desfasurarea circulatiei trenurilor pana duminica, in contextul prognozei meteo de canicula si disconfort termic. Alte masuri ce vor fi luate de companie de miercuri pana duminica, atunci cand in majoritatea regiunilor sunt anuntate temperaturi cuprinse intre 38 si 39 de grade C in aer, sunt:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

