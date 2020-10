Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca a reluat testele clinice in Statele Unite ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 dupa autorizarea primita in acest sens din partea autoritatilor de reglementare, iar Johnson & Johnson se pregateste sa faca acelasi lucru, luni sau marti, relateaza Reuters. Aceste…

- Producatorul american de medicamente Eli Lilly a anuntat marti ca a suspendat un studiu clinic sponsorizat de guvernul SUA pentru un tratament cu anticorpi impotriva Covid-19, din motive de siguranta, transmite Reuters. „Dintr-o precautie exagerata, comisia independenta de monitorizare a datelor…

- Serie A a pierdut venituri de peste 500 milioane euro din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat directorul executiv al primei ligi italiene de fotbal, Luigi De Siervo, la televiziunea publica, conform Reuters.În lupta contra infectarii cu Covid-19, guvernul italian a respins propunerea…

- ​​Editia 2020 a turneelor de tenis ATP si WTA de la Moscova a fost anulata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus din capitala rusa, au anuntat responsabilii celor doua circuite într-un comunicat, informeaza Reuters.Turneul ATP 250 urma sa se deruleze la Moscova…

- Guizhen Wu, sef al CDC, expert in biosecuritate, a declarat luni intr-un interviu acordat televiziunii de stat ca vaccinurile impotriva coronavirusului dezvoltate in China ar putea fi gata de utilizare pentru publicul larg inca din noiembrie, relateaza Reuters.China are patru vaccinuri Covid-19 in etapa…

- Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania a donat, joi, Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” din Timisoara un aparat de ventilatie mecanica. Dispozitivul, care poate fi folosit atat pentru ventilatia non-invaziva, cat si pentru cea invaziva, va fi utilizat in cazul…

- Johnson & Johnson (J&J) a inceput joi studiile clinice de siguranta pe oameni pentru vaccinul sau impotriva Covid-19, dupa publicarea detaliilor referitoare la un studiu pe maimute care a aratat ca vaccinul sau candidat cel mai performant a oferit o protectie puternica intr-o singura doza, transmite…

- Atunci cand au fost expuse la virus, toate cele sase animale vaccinate au fost complet protejate de imbolnavirea plamanilor si cinci din sase au fost protejate de infectie, care a fost masurata prin prezenta virusului in nari, potrivit studiului publicat in revista Nature. ”Acest lucru ne da incredere…