Granița finlandeza va putea fi inchisa, in curand, pentru cetațenii ruși, relateaza cotidianul finlandez, Helsingin Sanomat . Din 19 septembrie, Finlanda era singura țara UE cu o frontiera terestra deschisa pentru ruși. Potrivit sursei citate, noile reglementari de frontiera urmeaza sa intre in vigoare in noaptea de joi spre vineri, cu excepția situației in care guvernul nu ar modifica programul deja convenit provizoriu, in ședința de astazi. Noile interdicții nu vor fi aplicate membrilor opoziției din Rusia ci doar fluxului de cetațeni ruși. Restricțiile impuse cetațenilor ruși sunt asemanatoare…