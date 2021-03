Comitetul Municipiului București pentru Situația de Urgența a anunțat ca ia noi masuri dupa creșterea ratei de incidența și intrarea Capitalei in scenariul roșu. „Potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, incepand cu data de 8 martie ora 00:00 este permisa participarea in unitațile de invațamant și in unitațile de invațamant a tuturor preșcolarilor și a tuturor elevilor din clasele I-IV și a celor din ani terminali și la cei din unitațile postliceale. Este permisa, potrivit acestui act normativ activitatea de simulare a examenelor naționale, a activitaților remediale și evident,…