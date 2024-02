Stiri pe aceeasi tema

- MH Orchestra, unica orchestra de salon din Romania concerteaza in premiera pe scena Salii Dalles, in SOUNDTRACK OF LOVE concertul de muzica de film ce deschide seria de evenimente Musical Extravaganza, pe 5 Martie.

- Pentru pasionații de muzica culta, apare o noutate pe segmentul evenimentelor live: o noua serie de concerte va avea loc periodic, la Sala Dalles din Capitala, sub titulatura Musical Extravaganza: evenimentele aduc intensitatea si culoarea operei și opere

- Anul 2024 se prefigureaza a fi unul captivant și plin de experiențe pentru iubitorii de muzica. Romanii vor avea parte de concerte impresionante de la... The post Concertele anului 2024, la București: Ed Sheeran, Coldplay, Megadeth, Bruce Dickenson (vocalistul Iron Maiden), Alphaville și nu numai! appeared…

- Continue reading Pentru cine l-a sunat Becali pe Mititelu? FCSB pregatește o ultima mutare spectaculoasa pe piața transferurilor. Gigi insista sa-l aduca pe fotbalistul „bijuterie” al Craiovei. Exclusiv at Info real.

- HORA SANZIENELOR singurul spectacol in care dansul popular intalneste dansul contemporan si ambele se imbina cu elementele acrobatice Continue reading HORA SANZIENELOR singurul spectacol in care dansul popular intalneste dansul contemporan, va avea loc in premiera pe 20 ianuarie la Sala Dalles at Tabu.

- Continue reading Direcția 5, Andia și Șuie Paparude in concert la West Side Christmas Market. 7 zile de spectacole pe scena Targului de Craciun, din Parcul Drumul Taberei, organizat de UNTOLD UNIVERSE at Info real.

- Continue reading Metroul din Cluj Napoca, o noua amanare la contractul-record pentru supervizare. Primaria a prelungit pana in 12 ianuarie 2024 depunerea ofertelor la a patra licitație pentru consultanța at Info real.

- Continue reading Absolut incredibil: Hagi i-a batut pe toți bogații Romaniei și a luat titlu, dar caștiga mai puțin decat un vanzator de supermarket! „E o anomalie și trebuie s-o reglam”. Exclusiv at Info real.