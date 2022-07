Din 24 august, amenzile maxime pentru graffitiurile de pe clădiri se vor mări de peste 12 ori Cei care fac graffitiuri pe cladiri, garduri sau alte obiecte din spațiile publice vor risca, de luna viitoare, amenzi de pana la 6.000 de lei și vor fi puși sa readuca la starea inițiala bunul deteriorat, potrivit unei legi oficializate cu puțin timp in urma. Legea 260/2022, care se va aplica din 24 august, va introduce in Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor impotriva ordinii și liniștii publice amenzi cuprinse intre 3.000 și 6.000 lei pentru imprimarea de insemne, inscrieri, desene sau imagini, fara drept, prin orice mijloace, pe pereții cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosința… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

