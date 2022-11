Stiri pe aceeasi tema

- In județul Dambovița, 430 de elevi de liceu vor beneficia in acest an școlar de bursa „Bani de liceu”, lista finala (dupa soluționarea contestațiilor) cu numarul de beneficiari a fost afișata joi, 27 octombrie, pe site-ul Ministerului Educației. La nivel de țara, 20.948 de liceeni vor beneficia in…

- Trebuie sa citim cu atenție eticheta și sa ințelegem ca este posibil sa cumparam zahar, sare și E-uri in loc de medicamente , Organizația Mondiala a Sanatații a recomandat consumul unei cantitați de zahar de 25 g/zi. Potrivit InfoCons, in pastilele de supt se regasesc intre 0 – 1,5 grame […] Articolul…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la Serviciul Rutier au continuat seria activitaților informativ-preventive destinate creșterii gradului de siguranța rutiera. Astfel, elevii au fost implicați in activitați interactive pentru cunoașterea regulilor de circulație pe drumurile…

- In prima parte a actiunii, in 4 ore, in cadrul activitații de verificare a transportului de persoane (fara transport elevi), politistii au verificat 3.416 autovehicule, au aplicat 894 de sanctiuni contraventionale, au retinut 62 de permise de conducere si au retras 55 de certificate de inmatriculare…

- Pe 14 octombrie, are loc Festivalul Folcloric „Rodica Bujor” la Caminul Cultural din satul Dragodanesti, comuna Candesti, eveniment organizat de Consiliul Județean Dambovița prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, impreuna cu Primaria comunei Candesti. La mai bine de 20 de ani de la disparitia…

- La Clubul Studenților din Targoviște va avea loc spectacolul „In memoriam Laura Stoica” , 10 octombrie 2022, ora 19:00, asa cum a obisnuit deja publicul, Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura, promoveaza valorile autentice si incearca sa mentina vie amintirea unor personalitati…

- In perioada 8-11 septembrie 2022, la Targoviște au loc o serie de manifestari dedicate sarbatorii orașului. In cadrul evenimentului „Zilele Cetații”, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza Targul meșterilor populari, ediția a XX-a, care se va desfașura in Parcul Chindiei, in perioada mai…

- Vineri, 12 august, incepe Festivalul „Peștera –Padina”, timp de trei zile, 12-14 august 2022, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, organizeaza Festivalul „Peștera –Padina”, ce se va desfașura in zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi. Prin acest eveniment…