Stiri pe aceeasi tema

- Compana farmaceutica daneza Novo Nordisk isi propune sa convinga guvernele europene sa plateasca pentru medicamentul sau pentru obezitate Wegovy, destinat persoanelor supraponderale sau care au comorbiditati, a declarat vineri directorul sau general, subliniind atat beneficiile medicale, cat si costurile…

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a anuntat joi ca va achizitiona compania canadiana Inversago Pharma, printr-o tranzactie de 1,07 miliarde de dolari, care include dezvoltarea unui regulator de apetit, transmite Reuters, potrivit news.ro.Inversago este o companie privata care dezvolta…

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a anuntat joi ca va achizitiona compania canadiana Inversago Pharma, printr-o tranzactie de 1,07 miliarde de dolari, care include dezvoltarea unui regulator de apetit, transmite Reuters.Inversago este o companie privata care dezvolta terapii adresate…

- Compania de medicamente Novo Nordisk a anuntat marti ca un studiu de amploare a aratat ca medicamentul sau foarte eficient impotriva obezitatii, Wegovy, are si un beneficiu cardiovascular clar, o descoperire de natura sa sporeasca sperantele producatorului danez ca Wegovy va putea fi prescris nu doar…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 sa inchis in declin cu 0,2% mai jos, bancile scazand cu 2,7%, conducand pierderile, majoritatea sectoarelor fiind pe rosu. Actiunile din domeniul sanatatii au contrazis tendinta negativa si au crescut cu 3,2%, in urma unui rezultat pozitiv puternic al unui studiu clinic…

- Grupul auto japonez Toyota Motor a anuntat vineri ca a vandut cu 5,1% mai multe vehicule in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie cererii solide pe piata locala dar si diminuarii constrangerilor pe lanturilor de aprovizionare cu semiconductori, transmite…

- Ryanair, care a efectuat zboruri cu un numar record de pasageri atat in mai, cat si in iunie, a declarat ca cererea pare robusta pentru restul verii, tarifele fiind estimate sa continue sa creasca, dar la o rata procentuala mai scazuta de doua cifre, din iulie pana in septembrie. Tarifele pentru pasagerii…

- Eradicarea SIDA pana in 2030 este posibila daca statele demonstreaza vointa politica de a investi in preventie si tratament, precum si in adoptarea unor legi nediscriminatorii, a precizat joi Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters.In 2022, un numar estimat de 39 de milioane de persoane de…