Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, dominata de constrangerile si limitarile izolarii la domiciliu, Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara va invita la antrenamente fizice, desfasurate prin indrumare online, oferita de cadrele universitare si specialistii din echipa FEFS…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca timpul nu ne permite acum dezbateri in Parlament, pentru ca suntem in stare de urgența, din cauza pandemiei de coronavirus și, din acest motiv, pachetul de legi propuse de Guvernul Orban ar trebui sa fie aprobat, „daca nu exista lucruri strigatoare la cer,…

- Secretarul de stat MAI, Bogdan Despescu, a anunțat, in aceasta seara, faptul ca toate structurile MAI ies pe strazi pentru a asigura ordinea publica și a avertizat ca savarșirea de infracțiuni in aceasta perioada de stare de urgența inseamna o agravanta. ”Structurile de poliție locala sunt coordonate…

- Constantenii aflati in dificultate, in special varstnici care nu isi pot face singuri cumparaturile sau au de platit facturi la utilitati, in aceasta perioada, pot apela la echipele Directiei Generale de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Constanta.Municipalitatea a pus la dispozitie non stop numarul…

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii. Decizia vine cu nici trei saptamani inainte de barajul Islanda – Romania, care conteaza pentru calificarea la EURO...

- Sorin Roșca Stanescu Romania se confrunta simultan cu mai multe provocari. Epidemia de coronavirus, care se poate transforma in pandemie. O contracție amenințatoare a economiei mondiale, cu efecte posibil devastatoare asupra fragilei economii naționale. Asaltul migranților, care nu este exclus sa nu…

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 54 de cazuri de contaminare. California a inregistrat 54 de cazuri cu coronavirus, cele mai multe din SUA. De asemenea, o nava de croaziera…