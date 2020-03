DIICOT: Cea mai falsificata bancnota romaneasca e cea de 100 de lei. Dolarii falsi, folositi la plata serviciilor sexuale Falsificatorii de moneda manifesta un interes in crestere pentru moneda nationala fata de cotele inregistrate in anii precedenti, atat sub aspectul tipologiilor de fals, precum si al cantitatilor produse, bancnota cea mai vizata in procesul contrafacerii fiind cea din cupiura de 100 de lei, potrivit raportului de activitate al procurorilor DIICOT pe anul 2019, capitolul "Falsul de moneda".



Procurorii precizeaza ca fenomenul fals de moneda este o infractiune itineranta, transfrontaliera. Bancnotele contrafacute sunt principalul atu pe care il au falsificatorii in fata autoritatilor, in…

Sursa articol si foto: business24.ro

