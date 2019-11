Masurile de oprire temporara a activitatii, dispuse de ANPC, pe usa operatorilor economici

In Monitorul Oficial a fost facuta publica, in data de 12.11.2019, aprobarea ordinului presedintelui ANPC, Horia Constantinescu, cu privire la obligatia operatorilor economici in caz de oprire temporara a activitatii: "Ordin… [citeste mai departe]