Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul este inregistrat acum la Curtea de Apel Constanta sub numarul 535 118 2019 , urmand sa fie analizat la data de 29 martie 2021. Cazul este in atentia Completului C3 A al Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel, format din magistratii Elisabeta Crihana si…

- Marian Vasiliev, fost senator PPDD, l a chemat in judecata pe Constantin Nite Marian Vasiliev, fost senator in legislatura 2012 2016, l a chemat in instanta pe Constantin Nite, care a candidat la ultimele alegeri locale, pentru Primaria Constanta, insa candidatura nu i a fost acceptata de Biroul Electoral…

- Pandemia de COVID-19 a obligat atat instituțiile publice, dar și private sa iși mute mare parte a activitații in mediul online. Curtea de Apel Alba Iulia nu a facut excepție, iar aplicația ”Dosarul Electronic”, implementata la nivelul instanțelor arondate, a fost un real succes in 2020. Daca in anul…

- Mandatul de arestare, ilegal? „S-a inițiat procedura in instanța de judecata cu privire la extradare. Totodata, pe rolul judecatoriei de la Chișinau se afla și procedura privind recunoașterea sentinței straine, in cadrul careia ministrul Justiției a cerut amanarea ședinței pana la soluționarea contestației…

- In 2019, Țucmeanu a fost condamnat cu suspendare pentru complicitate la dare de mita. Deși nu mai avea acest drept in urma deciziei instanței, fostul director al ARR și-a continuat activitatea, transmite DNA.Aurelia Surulescu, cercetata și ea in dosar, este acuzata ca l-ar fi menținut in funcție pe…

- ”Pana in decembrie 2020 Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit de peste zece ori mai multe cereri de negociere cu bancile si IFN-urile decat in 2016 – primul an de activitate operationala (2.430 de cereri la inceputul lunii decembrie 2020 fata de 235 cereri…

- Curtea de Apel Alba Iulia a dat sentința finala intr-un dosar de ințiere, costituire și aderare la un grup organizat, unde faptele s-au petrecut acum mai bine de șapte ani. O prima condamnare a venit la Tribunalul Hunedoara, unde liderii gruparii au primit ani grei de inchisoare, in prima instanța,…

- Sindicatele atrag atenția ca digitalizarea muncii fragilizeaza salariatul, favorizeaza munca la gri si efectuarea de ore suplimentare Proiectul de ordonanta de urgenta privind digitalizarea raporturilor de munca, aflat vineri pe ordinea de zi a Guvernului, fragilizeaza salariatul in raportul de munca,…