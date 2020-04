Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep nu va avea ocazia sa-și apere în acest an titlul câștigat la Wimbeldon în 2019 din cauza pandemiei de coronavirus. Exista și parți pozitive în aceasta decizie, fostul lider al ierarhiei WTA precizând ca "cel puțin voi ramâne campioana en-titre pentru…

- Divizia farmaceutica a companieiJohnson & Johnson va incepe testele pe oameni pentru un vaccinpentru coronavirus pana in luna septembrie și spera sa lansezeprimele loturi de vaccin pe piața in ianuarie anul viitor, atransmis luni compania.Reprezentanții companiei Johnson & Johnson dezvolta un vaccin…

- Imaginile arata cum personalul medical aplauda in momentul in care se anunta ca starea bolnavului s-a ameliorat. Totodata, la aflarea vestii, mai multi medici si asistente isi fac imediat aparitia in salon pentru a sarbatori reusita medicala. Descoperire SOC dupa autopsia pacientilor decedati…

- Cameron van der Burgh este un nume important în natația mondiala, fostul sportiv din Africa de Sud cucerind inclusiv aurul olimpic. Depistat pozitiv cu Covid-19, Cameron a dat detalii despre coronavirus și i-a îndemnat pe oameni sa aiba mare grija de ei. Cel mai rau virus pe care l-a…

- Au aparut inca trei cazuri de infectii cu coronavirus in Neamt, totalul fiind de cinci la nivelul judetului. Testul a iesit pozitiv si la o sefa de serviciu de la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care s-a intors recent de la Paris.

- Primul participant la un studiu clinic pentru un vaccin de protecție împotriva noului coronavirus va primi luni o doza experimentala, potrivit unui oficial guvernamental, informeaza Associated Press. Studiul este finanțat de catre Institutul Național de Sanatate. …

- Zeci de medici au reactionat dur dupa ce Sanitas, cea mai mare federatie sindicala din domeniul sanitar din Romania, a cerut acordarea de sporuri intre 55% si 85% din salariu pentru personalul medical care trateaza pacienti infectati cu coronavirus. „Rusine! Nu am cerut asa ceva!“

- Președintele PMP, Eugen Tomac, face apel la responsabilitate, „macar in al doisprezecelea ceas”, astfel incat politicenii sa dea dovada de responsabilitate „renunțand la aventura alegerilor anticipate”. Reacția lui Eugen Tomac vine in contextul in care a fost confirmat primul caz de coronavirus in…