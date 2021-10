Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou studiu, posibilitatea „din ce in ce mai probabila” a unei scurgeri masive de petrol provenita de la un petrolier in decadere blocat in Marea Roșie ar putea afecta aprovizionarea cu apa curata pentru aproximativ 9 milioane de oameni. Cisterna FSO Safer – care conține 1,1 milioane de…

- Un petrolier abandonat din 2017 in largul Yemenului ar putea provoca o deversare de petrol uriașa in Marea Roșie, lasand fara apa potabila peste opt milioane de oameni și compromițand pescuitul local in doar cateva saptamani, informeaza The Guardian.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit limite mai stricte pentru principalii poluanti atmosferici, inclusiv particulele in suspensie care provoaca decesul prematur a sapte milioane de persoane in fiecare an, in special in tarile sarace.

- Agenti vamali olandezi au interceptat in portul Rotterdam peste patru tone de cocaina, una dintre cele mai mari capturi de droguri de pana acum, relateaza vineri AFP si DPA, citand parchetul olandez. O cantitate de 4.022 de kilograme de cocaina - a carei valoare de piata se ridica la 301 milioane…

- 10 milioane de oameni vor muri, probabil, din cauza temperaturilor extreme daca lideri mondiali nu vor cadea de acord asupra unor reduceri semnificative a gazelor cu efect de sera, arata un document citat de Sky News.

- Nou constructor pe un segment din Autostrada Transilvania, abandonat de Bechtel. Contract de peste 500 milioane lei Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni ca a fost desemnat caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția tronsonului Suplacu de Barcau…

- Milioane de persoane au fost supuse duminica unui test de depistare a COVID-19 in mai multe mari orase din China pentru a se incerca limitarea unei cresteri a numarului de cazuri de coronavirus fara precedent in ultimele luni, relateaza AFP. China a raportat duminica 75 de noi contaminari…