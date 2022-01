Stiri pe aceeasi tema

- David Bennett este pacientul care zilele trecute a facut un transplat de inima de la un porc modificat genetic, o premiera in istorie, realizata in Maryland, Statele Unite. Vestea a facut inconjurul lumii și da speranța unei soluții revoluționare pentru mii de bolnavi care așteapta, uneori in zadar,…

- O echipa de medici chirurgi de la Centrul Medical din cadrul Universitații din Maryland au transplantat o inima de porc unui pacient pentru salvarea acestuia. La trei zile (n.r. luni) dupa complicata intervenție chirurgicala pacientul este bine, deși, potrivit medicilor, este prea devreme pentru a ști…

- Un barbat din SUA cu boala de inima terminala a primit un transplant de inima de la un porc modificat genetic. La trei zile de la intervenția chirurgicala, pacientul se simțea foarte bine. Intr-o premiera mondiala, un om bolnav in stadiu terminal din SUA a primit un transplant de inima de la un porc…

- Intr-o premiera mondiala, o echipa de chirurgi americani a transplantat cu succes unui pacient inima unui porc modificat genetic, a anuntat luni scoala de medicina a Universitatii din Maryland, informeaza marti AFP. Operatia a avut loc vineri si a demonstrat pentru prima data ca inima unui animal…

- In premiera, medicii au reușit un transplant de inima de porc unui pacient, intr-un ultim efort de a-i salva viața. Spitalul din Maryland declara ca pacientul se simte bine la trei zile dupa operația experimentala. Deși este prea devreme pentru a ști daca operația va funcționa, marcheaza un pas in incercarea…

- Un barbat din SUA a devenit prima persoana din lume care a primit un transplant de inima de la un porc modificat genetic. David Bennett, de 57 de ani, se descurca bine la trei zile dupa procedura de șapte ore din Baltimore, spun medicii. Transplantul a fost considerat ultima speranța de a-i salva viața…

- Un barbat din SUA a devenit prima persoana din lume care a primit un transplant de inima de la un porc modificat genetic, relateaza BBC, care citeaza un comunicat al Centrului Medical de la Universitatea din Maryland, unde a avut loc intervenția chirurgicala.David Bennett, 57 de ani, e intr-o stare…

- Mircea Soloși este un barbat injunghiat in inima de iubita lui, care a fost salvat in ultima clipa de un medic din Sibiu. Pacientul a fost operat de orgența, fiind cusut in timp ce inima lui batea.