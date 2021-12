Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, in varsta de 37 de ani, este mai slab ca niciodata in imaginile postate online de Agenția Centrala de Știri din Coreea de Nord (KCNA), surprinse in timpul unei reuniuni cheie a partidului de guvernamant care se defașoara in aceasta perioada.

- Hidrologii au emis, duminica, avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Aries, in judetul Alba. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate. Potrivit hidrologilor, pana la ora 09.00, este cod rosu de inundatii pe raul Aries. ”Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, miercuri, ca vaccinul Janssen, produs de Johnson & Johnson, poate fi utilizat pentru dozele de rapel la cel puțin doua luni de la prima doza. Recomandarea vizeaza doar persoanele de peste 18 ani. ”Recomandarea apare ca urmare a dovezilor potrivit carora…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vicepremier, nu sustine testarea gratuita. „Inseamna miliarde. Nu ai de unde sa platesti acest lucru”, spune Kelemen Hunor. „Eu nu sunt de acord cu testele gratuite. Inseamna miliarde. Nu se poate sa plateasca statul, ca tot de la buget se plateste, ca nu aduce nimeni…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru prima data in mai mult de o luna, a aparut in public. Agenția Centrala de Știri din Coreea a scris despre prima sa calatorie de afaceri din 11 octombrie. {{559438}}Șeful statului a vizitat cea mai mare construcție a noului oraș nord-coreean din Samjiyon, in partea…

- Kim Jong-un a emis o directiva prin care nord-coreenilor li se va reduce consumul de mâncare în urmatorii trei ani. Liderul națiunii izolate complet de restul lumii a afirmat ca granița cu China, care a fost închisa de anul trecut din cauza pandemiei, nu va fi deschisa în curând...Citește…

- Kim Jong-un a emis o directiva prin care nord-coreenilor li se va reduce consumul de mancare in urmatorii trei ani. Liderul națiunii izolate complet de restul lumii a afirmat ca granița cu China, care a fost inchisa de anul trecut din cauza pandemiei, nu va fi deschisa in curand. El și-a avertizat populația…

- Liderul AUR George Simion a facut LIVE din plenul Parlamentului, unde au inceput dezbaterile asupra moțiunii de cenzura. The post LIVE MOȚIUNE DE CENZURA. George Simion: “Superman se va transforma azi in Omul invizibil” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…