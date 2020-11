Stiri pe aceeasi tema

- Un gimnast din Coreea de Nord a fost pus de autoritațile din Coreea de Sud sa arate cum a evadat, sarind gardul inalt de trei metri, cu senzori, care desparte cele doua țari. Sportivul spune ca a fost ajutat de calitațile sale acrobatice sa treaca granița pazita foarte strict de militari inarmați care…

- Cinci persoane din Chisinau au fost retinute de ofiterii Serviciului Protectie si Paza de Stat, dupa ce au sarit gardul Resedintei de Stat a Presedintelui R.Moldova, Igor Dodon, la Condrita. Informatia a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre Alexandru Rosca, seful IP Straseni.

- Doua surori pensionare din Galați au sarit gardul la vecini și au furat cainele acestora, scrie Monitorul de Galați, care publica și imagini cu momentul, surprinse de camerele de supraveghere montate de stapanul cainelui.In comuna galațeana Vanatori, in satul Costi, doua batrane surori și-au pandit…

- Europarlamentarul Maria Grapini someaza autoritațile din Romania sa ia urgent masuri pentru refacerea stocurilor de medicamente din Romania. Grapini cere președintelui, premierului și lui Raed Arafat sa iși arate acum puterea, nu atunci cand oameni nevinovați sunt tratați ca infractori.Citește…

- Liderul Coreei de Nord Kim Jong-un a facut un gest fara precedent, cerandu-și scuze pentru uciderea unui oficial sud-coreean, potrivit unei declarații oficiale a președinției de la Seul, relateaza BBC News. Kim i-ar fi transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca incidentul este regretabil și…

- CARAS-SEVERIN – Autoritatile si-au facut din nou simtita prezenta in zonele aglomerate, in centrele comerciale, in piete, in restaurante, pe terase si in trafic, in contextul pandemiei! Un nou weekend de controale s-a incheiat, in cadrul actiunilor fiind angrenati, in total, 333 de politisti, jandarmi,…

- Gospodaria unei batrane din comuna buzoiana Colți a fost vizitata azi-noapte de un urs, care a lasat prapad in urma. Salbaticiunea a rupt gardul, apoi a luat o capra și a mancat-o, resturi fiind gasite la cațiva metri distanța de grajd. Dupa o perioada calma in care atacurile urșilor in gospodarii pareau…