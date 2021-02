Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal american a ordonat Phenianului sa achite despagubiri in valoare de 2,3 miliarde de dolari membrilor echipajului navei USS Pueblo a US Navy, care au fost capturati si torturati timp de 11 luni de catre fortele navale nord-coreene in 1968, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

- Contracararea actiunilor Chinei, un "adversar autoritarist", trebuie sa fie un element central al strategiei de securitate nationala a Statelor Unite, afirma William Burns, desemnat de presedintele Joseph Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA), potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, sprijina un studiu care urmeaza sa stabileasca daca descendentii sclavilor sunt îndreptatiti sa primeasca despagubiri, a declarat miercuri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, transmite Agerpres. Biden "continua sa îsi…

- Coreea de Nord a dezvaluit un nou tip de racheta balistica ce poate fi lansata de pe submarine, media de la Phenian catalogând-o drept „cea mai puternica arma din lume”, relateaza BBC.Mai multe dintre noile rachete au fost dezvaluite în timpul unei parade militare supervizate…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca SUA sunt „cel mai mare dusman” al tarii sale, declaratie provocatoare la adresa primei puteri mondiale inainte de inceputul mandatului de presedinte al lui Joe Biden, informeaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Kim Jong Un a dat de asemenea asigurari ca…

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…