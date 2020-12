Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a deschis o ancheta dupa ce un „monument” falic uriaș a disparut. Doar rumegușul a ramas in locul statuii misterioase bavareze care a caștigat statutul de celebritate in randul excursioniștilor alpini. Sculptura cu inaltime de 2 metri de pe muntele Grunten (aflat la 140 km sud-vest de…

- Partidul Mișcarea Populara considera ca Poliția și instituțiile statului trebuie sa fie de neatins pentru clanuri, pentru rețelele infracționale. În vederea destructurarii rețelelor de crima organizata, PMP propune o lege speciala Anti-Clan, ale carei obiective principale sunt combaterea criminalitații…

- O crima ingrozitoare a avut loc in urma cu doar cateva zile in Germania. O romanca in varsta de doar 25 de ani a fost ucisa cu sange rece in fața copilului ei! Soțul sau, un italian de 46 de ani, a injunghiat-o de mai multe ori de fața cu polițiștii!

- Doua grupuri cu un total de 11 migranti din Afganistan au fost descoperite de autoritati cand incercau sa iasa ilegal din tara, strainii fiind ascunsi in doua camioane cu marfa care urmau sa plece in Germania si Norvegia. Ambele camioane au fost verificate, in ultimele 24 de ore, in Punctul de Trecere…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni seara, ca oamenii pot sesiza politia in cazul in care vecinii organizeaza evenimente private cu participarea a 30 de persoane, incalcand astfel decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, statuata prin hotarare de guvern, potrivit agerpres.ro.…

- Detalii noi privind crima din satul Sadovoe din municipiul Balti. Femeia care fost gasita moarta in propria casa este o batrana de 84 de ani.Potrivit poliției, crima a avut loc sambata, in jurul orei 16:00. Citește și: MOARTE INVALUITA in MISTER la Balți.

- Sute de polițiști germani fac verificari intr-o cauza de contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru a lucra in fabrici de carne. DPA și Agerpres informeaza ca poliția germane a facut percheziții, miercuri dimineața, la peste 40 de cladiri rezidentiale si birouri din landurile Saxo.nia-Anhalt…

- Crima care a șocat lumea se indreapta spre un deznodamant, sau cel puțin astfel cred anchetatorii. Balerina de la testrul Bolșoi ar fi fost ucisa de prorpiul iubit, in timp ce acesta profita de slabiciunile ei.