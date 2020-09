Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnîi, care ramâne într-o coma indusa medical dupa ceea ce aliații sai suspecteaza a fi o otravire, nu se mai confrunta cu nicio amenințare grava la viața sa, iar starea sa de sanatate se îmbunatațește, a spus vineri purtatoarea sa de cuvânt,…

- Ministrul de interne al Rusiei a anunțat joi ca va demara o ancheta privind spitalizarea politicianului de opoziție Aleksei Navalnîi dupa ce acesta a fost internat în condiție critica în urma unei tentative de otravire, transmite Reuters.Navalnîi, în vârsta…

- Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii, aflat in coma, dupa evacuarea sa dintr-un spital din Siberia, a transmis luni ca Navalnii a fost otravit cu un fel de inhibitor de colinesteraza, care impiedica eliberarea normala a acetilcolinei, un neurotransmitator. Directorul…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit. Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii,…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Anturajul opozantului rus Aleksei Navalnii a apelat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine de la autoritatile ruse autorizatia de a-l transfera in Germania, dupa ce doctorii care il trateaza refuza acest lucru.Anturajul "cere ca CEDO sa invite guvernul rus sa autorizeze ca domnul…

- Berlinul "a facut avere" de pe urma trupelor americane, a afirmat miercuri presedintele SUA, Donald Trump, afirmand ca Statele Unite apara Germania de Rusia, desi Moscova beneficiaza de miliarde de dolari din contractele energetice, anunța MEDIAFAX.Germania "a facut avere de pe urma trupelor…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…