- Conform președintelui rus Vladimir Putin, chiar daca avioanele rusești ar fi scufundat distrugatorul britanic HMS Defender in Marea Neagra, lumea nu ar fi fost „in pragul celui de-al Treilea Razboi Mondial”. O analiza realizata de institutul de studii strategice și analize militare RAND arata ca, in…

- Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura in Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta in plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic in Marea Neagra, relateaza portalul…

- Rusia nu poate sa nu fie ingrijorata de creșterea neincetata a potențialelor și a infrastructurii militare ale Alianței Nord-Atlantice (NATO) in apropierea granițelelor ei, dar Moscova spera ca Alianța va analiza inițiativele ei de reducere a tensiunilor, a declarat președintele Rusiei, Vladimir…