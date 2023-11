Stiri pe aceeasi tema

- Profitul operațional a atins valoarea de 566 milioane MDL, marcand o creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Veniturile nete din dobanzi au insumat 663 milioane MDL, in creștere cu 2%, Depozitele au crescut cu 11% fața de finele anului 2022, ca urmare a unei creșteri de 11% a depozitelor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de marti, iar rulajul se cifra la 5,3 milioane de lei (un milion euro), dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra o apreciere…

- In prima jumatatea a anului, Arctic Stream a semnat doua contracte semnificative, in valoare de 11,5 milioane de lei, respectiv 1,55 milioane dolari a caror finalizare, in luna septembrie 2023, creeaza premisele atingerii si depasirii bugetului de venituri si cheltuieli anuntat de companie la inceputul…

- ”Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Pentru prima data compania a publicat situatiile financiare atat conform RAS,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a tranzactiilor de 74,79 milioane de lei (15,13 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,43%, pana la valoarea de 13.257,00 puncte, iar BET-Plus, care…

- Veniturile grupului au urcat in primele sase luni cu 14,8%, la 695,6 milioane lei, fata de perioada similara a anului trecut. ”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din Romania, si-a continuat cresterea in primele sase luni din 2023, cu vanzari de 695,6 milioane lei,…

- In Romania, industria de creștere a animalelor a inregistrat o descreștere indelungata, cu un numar tot mai marginit de ferme și o producție de lapte tot mai mica. Din 1989, cand s-a schimbat regimul, importurile de lapte și produse lactate au crescut cu 1.846% conform sursei maghiare, Vilaggazdasag,…

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…