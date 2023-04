Difteria: De ce revine această infecție în Europa? Se credea ca a disparut, dar difteria revine in mod surprinzator in Europa. De exemplu, in Franța, cel puțin 30 de cazuri au fost raportate din ianuarie 2022, potrivit datelor oficiale, transmite Top Sante. Dar și alte țari se confrunta cu aceasta realitate: 118 cazuri in Germania, 68 in Austria și 52 in Elveția. Este o situație destul de ingrijoratoare, totuși nu putem vorbi despre o epidemie europeana, deoarece nu exista o transmitere la nivel general in populație: aceste cazuri sunt legate de persoane care au sosit din strainatate, care au o stare vulnerabila, adesea solicitanți de azil”, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

