- Laura Codruța Kovesi, procuror-șef european, a declarat recent, intr-un interviu pentru BBC, ca lupta cu flagelul corupției nu poate fi dusa eficient doar de procurori, ci este nevoie de un efort conjugat. Aceasta a ținut sa sublinieze ca inclusiv mentalitatea societații poate contribui la reducerea…

- Piața de bunuri de larg consum a crescut cu 12% in prima jumatate a anului fața de aceeași perioada din 2019, susținuta de scumpiri și de volume de vanzari mai mari cu 9,4%. Din datele prezentate de GfK și Eurostat, prețurile au crescut cu 5% in primul semestru. Volumele de vanzari au crescut dupa ce…

- Timișorenii de la Viva Facilities au inceput, in urma cu doi ani, un proiect cu scaune și birouri reglabile, care au ajuns in multe centre IT din Romania, dar și peste hotare, in Luxemburg și Munchen. Piața modelelor electrice de birouri s-a dezvoltat in ultimii ani, iar angajatorii sunt cei care…

- Aplicația de mobil prin care putem afla daca am fost in preajma unei persoane infectate cu COVID-19 este aproape gata și va ajunge in septembrie la Guvern. Alexandru Balan, specialist in securitate informatica la Bitdefender, explica, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, cat de sigura este o astfel…

- Concluziile finale ale studiului realizat de Horvath & Partners in perioada mai – iulie 2020 arata ca performantele producatorilor locali de mezeluri si lactate pot fi afectate semnificativ, pe termen lung, de pandemia COVID-19.

- Potrivit Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, valoarea medie a coșului de cumparaturi in magazinul online este de doua ori mai mare comparativ cu cea din offline. De asemenea, in valoare absoluta, achiziția medie realizata de romani in shopul…

- Singura veste buna din pandemie este creșterea retailului online. Jucatorii din piața estimeaza un avans de 30%, in acest an Piata de retail online din Romania se afla pe un trend de crestere, de 30%, in acest an, fata de 2019, in contextul in care multi retaileri care aveau operatiuni doar offline…

- Igor Dodon a declarat ca facilitațile la export pentru produsele moldovenești pe piața rusa vor fi extinse pina la sfirșitul acestui an. Șeful Șeful statului a declarat, in cadrul emisiunii ”Președintele raspunde”, ca la aceasta ințelege a ajuns in cadrul discuțiilor pe care le-a avut la Moscova cu…