- Aceasta dieta vine in intampinarea celor care vor sa slabeasca rapid cateva kilograme bune, in mod sanatos, fara infometare sau chimicale. Cura are la baza doar ingrediente naturale din care se prepara un sirop si o bautura menita sa activeze functia de activare a metabolismului.

- Chiar daca toamna incepe sa-si faca simtita prezenta tu n-ai renuntat la ideea de a slabi cateva kilograme? Ei bine, atunci incearca dieta cu ananas, care te va ajuta sa pierzi cinci kilograme, in doar cinci zile, intrucat acesta va ajuta la detoxifierea organismului.

- Dieta cu rozmarin. Rozmarinul este o planta aromatica cu proprietati uimitoare pentru organism, scrie realitatea.net.Dieta cu rozmarin. Se crede ca a inceput sa fie folosit pentru aromarea mancarurilor si in scop terapeutic cu sute de ani inaintea erei noastre.

- Cu dieta de dovleac puteți pierde pana la 3 kilograme intr-o singura saptamana, așa ca recomandarea este sa urmați fiecare dintre pașii care vor fi indicați și sa nu omiteți niciun aliment.

- Dieta cu pomelo este foarte scazuta in calorii, deoarece acest citric nu conține grasimi. Este un fruct bogat in vitamina C, apa și fibre. Pe langa faptul ca te ajuta sa slabesti, pomelo are efecte uimitoare si asupra parului si unghiilor.

- Cu ajutorul acestei diete puteti slabi chiar si pana la doua kilograme in doar trei zile. Desigur ca, pe langa regimul strict pe care trebuie sa-l urmati, este foarte important sa faceti si sport.

- Cartoful este bogat in potasiu, contine o cantitate mare de minerale și este bogat in fibre, oferind energie organismului. Acesta este ideal pentru cei care vor sa slabeasca. In doar sapte zile puteti pierde patru kilograme.

- Dieta cu sfecla rosie te ajuta sa slabesti sase kilograme in doar o saptamana. Este foarte important sa bei de doua ori pe zi, inainte de pranz și inainte de cina, un pahar de suc de sfecla rosie, portocala și morcov.